Фоторамка Oldena 10х15 см, дельфины (SY2-16 / SY2-6)
Код товара : УТ-00041952
Артикул : SY2-16 / SY2-6
90 ₽
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полирезин
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографии формата 10х15 см. Фигурный багет с дельфинами отлично подойдет для фотографий из аквапарка или отпуска на море. Багет выполнен из полирезина (смесь из смолы и каменной крошки) – прочного и экологичного материала, не выделяющего вредных веществ. Задник из листа оргалита плотно фиксируется двумя поворотными зажимами. Имеется ножка для горизонтальной установки на стол или книжную полку. Проушин для настенного крепления у этой модели нет.
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