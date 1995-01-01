Рамка для фотографии формата 10х15 см. Фигурный багет с дельфинами отлично подойдет для фотографий из аквапарка или отпуска на море. Багет выполнен из полирезина (смесь из смолы и каменной крошки) – прочного и экологичного материала, не выделяющего вредных веществ. Задник из листа оргалита плотно фиксируется двумя поворотными зажимами. Имеется ножка для горизонтальной установки на стол или книжную полку. Проушин для настенного крепления у этой модели нет.