Штатив для смартфона Fotopro TL-803 раскладывается на высоту до 177 см, что позволяет с легкостью снимать самого себя в полный рост и делать селфи большой компанией. Ножки можно сложить, чтобы использовать его в качестве очень длинной «палки для селфи»: при такой длине можно легко снимать с большой высоты, имитируя профессиональную съемку с квадрокоптера. При этом в сложенном положении длина штатива составляет всего 34 см: он помещается и в рюкзаки, и даже в женские сумочки. Широкий размах ног (43 см) обеспечивает хорошую устойчивость, хотя при сильном ветре нужно все равно соблюдать осторожность. Ножки раскладываются автоматически: просто поставьте штатив на пол, на стол или надавите основание открытой ладонью: не требуется вдавливать кнопку пальцем, как у других производителей, ведь это может повредить маникюр.

Зажим подходит для телефонов с шириной корпуса от 40 до 70 мм – то есть практически для всех современных моделей. Телефон легко крепится даже в чехле или с кольцом-держателем для пальца. Кронштейн дает возможность наклонять телефон на +/- 90° вперед / назад и вправо / влево (для съемки в вертикальной ориентации). В специальном углублении с помощью магнитов закреплен Bluetooth пульт для дистанционного спуска: его можно вытащить и использовать отдельно.

Характеристики