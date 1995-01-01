Поворотная площадка Fotopro QAL-F ll, для вертикальной съемки, Arca Swiss
Код товара:УТ-00094504
Артикул:QAL-F ll
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Fotopro QAL-F ll - это быстросъемная L-образная площадка, созданная для быстрой смены горизонтальной ориентации кадра на вертикальную без перекручивания камеры на штативе. Аксессуар совместим со стандартом Arca-Swiss, электронными стабилизаторами и различными штативными головками. Поставляется с интерфейсом Arca-swiss и 1/4″ и 3/8″ на нижней части. Синяя кнопка обеспечивает надежную фиксацию камеры даже при перемещении устройства.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Вес: 90 г
- Размеры: 64 х 57 х 17 мм