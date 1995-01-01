Поворотная площадка Fotopro QAL-F ll, для вертикальной съемки, Arca Swiss

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Код товара: УТ-00094504 Артикул: QAL-F ll Код товара: УТ-00094504 Артикул: QAL-F ll Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Fotopro QAL-F ll - это быстросъемная L-образная площадка, созданная для быстрой смены горизонтальной ориентации кадра на вертикальную без перекручивания камеры на штативе. Аксессуар совместим со стандартом Arca-Swiss, электронными стабилизаторами и различными штативными головками. Поставляется с интерфейсом Arca-swiss и 1/4″ и 3/8″ на нижней части. Синяя кнопка обеспечивает надежную фиксацию камеры даже при перемещении устройства. Характеристики: Максимальная нагрузка: 3 кг

Вес: 90 г

Размеры: 64 х 57 х 17 мм Видео Наш обзор

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