Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Быстросъемная площадка Fotopro QAL-300, Arca Swiss, 300 мм

  • QAL-300, Arca Swiss, 300 мм
  • QAL-300, Arca Swiss, 300 мм
  • QAL-300, Arca Swiss, 300 мм
  • QAL-300, Arca Swiss, 300 мм
  • QAL-300, Arca Swiss, 300 мм
Код товара:УТ-00094502
Артикул:QAL-300

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fotopro QAL-300 - это быстросъемная площадка (слайдер) длиной 300 мм, совместимая со стандартом Arca-Swiss, которая создана специально для балансировки камер с тяжелыми длиннофокусными (телевизионными) объективами. Вес площадки 158 г. Удлиненная форма позволяет дополнительно отбалансировать камеру на штативе в зависимости от используемого объектива. На площадке установлен пузырьковый уровень.

Характеристики:

  • Тип крепления: Arca-Swiss
  • Размер: 300 х 36 х 18 мм
  • Вес 158 г