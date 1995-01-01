Быстросъемная площадка Fotopro QAL-300, Arca Swiss, 300 мм
Код товара:УТ-00094502
Артикул:QAL-300
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Fotopro QAL-300 - это быстросъемная площадка (слайдер) длиной 300 мм, совместимая со стандартом Arca-Swiss, которая создана специально для балансировки камер с тяжелыми длиннофокусными (телевизионными) объективами. Вес площадки 158 г. Удлиненная форма позволяет дополнительно отбалансировать камеру на штативе в зависимости от используемого объектива. На площадке установлен пузырьковый уровень.
Характеристики:
- Тип крепления: Arca-Swiss
- Размер: 300 х 36 х 18 мм
- Вес 158 г