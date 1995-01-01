Быстросъемная площадка Fotopro QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
Код товара:УТ-00094503
Артикул:QAL-100
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Fotopro QAL-100 - это быстросъемная площадка (слайдер) длиной 100 мм, совместимая со стандартом Arca-Swiss, которая создана специально для балансировки камер с тяжелыми длиннофокусными (телевизионными) объективами. Вес площадки 66 г. Удлиненная форма позволяет дополнительно отбалансировать камеру на штативе в зависимости от используемого объектива.
Характеристики:
- Тип крепления: Arca-Swiss
- Размер: 100 х 42 х 10,5 мм
- Вес 66 г