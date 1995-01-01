Быстросъемная площадка Fotopro QAL-100, Arca Swiss, 100 мм

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Код товара: УТ-00094503 Артикул: QAL-100 Код товара: УТ-00094503 Артикул: QAL-100 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Fotopro QAL-100 - это быстросъемная площадка (слайдер) длиной 100 мм, совместимая со стандартом Arca-Swiss, которая создана специально для балансировки камер с тяжелыми длиннофокусными (телевизионными) объективами. Вес площадки 66 г. Удлиненная форма позволяет дополнительно отбалансировать камеру на штативе в зависимости от используемого объектива. Характеристики: Тип крепления: Arca-Swiss

Размер: 100 х 42 х 10,5 мм

Вес 66 г Видео Наш обзор

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