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Быстросъемная площадка Fotopro QAL-100, Arca Swiss, 100 мм

  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
  • QAL-100, Arca Swiss, 100 мм
Код товара:УТ-00094503
Артикул:QAL-100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Fotopro QAL-100 - это быстросъемная площадка (слайдер) длиной 100 мм, совместимая со стандартом Arca-Swiss, которая создана специально для балансировки камер с тяжелыми длиннофокусными (телевизионными) объективами. Вес площадки 66 г. Удлиненная форма позволяет дополнительно отбалансировать камеру на штативе в зависимости от используемого объектива.

Характеристики:

  • Тип крепления: Arca-Swiss
  • Размер: 100 х 42 х 10,5 мм
  • Вес 66 г