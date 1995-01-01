Fotopro MH-4L – это компактная жидкостная головка для записи видео, идущая в комплекте с выравнивающей шаровой базой, которая позволяет исправить наклон камеры относительно линии горизонта при установке штатива на неровной поверхности. База является съемной. Максимальная нагрузка составляет 3 кг: головка хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов и компактных видеокамер. Жидкостные картриджи делают все движения плавными, что важно для качественной видеозаписи.

Рукоятка съемная: при транспортировке ее можно снять для более компактного размещения. Длина и угол наклона рукоятки регулируются, а резиновая накладка обеспечивает уверенный захват и согревает руки при съемке в холодную погоду.

Важной особенностью является то, что верхняя часть головки откидывается на 90° в сторону для записи в вертикальном формате. 2 пузырьковых уровня дают возможность точно и быстро выровнять камеру по горизонту в обоих случаях: и при горизонтальном, и при вертикальном расположении.

В специальном углублении с помощью магнитов зафиксирован шестигранный ключ, который пригодится для подтяжки замков и установки быстросъемной площадки на камеру. Площадка выполнена в популярном стандарте Arca Swiss, при необходимости ее можно заменить на более длинные варианты.

Головку Fotopro MH-4L можно поставить на штативные винты 1/4" и 3/8". Благодаря плоскому основанию ее также можно ставить на моноподы, слайдеры, присоски и другие виды креплений.

Характеристики