Описание

Автономная камера-фотоловушка для наблюдения за дикой природой, а также для охраны охотничьих угодьев, заповедников и других охраняемых лесных территорий. Фотоловушка имеет несколько режимов работы: она или находится в режиме ожидания со срабатыванием от инфракрасного датчика присутствия, или ведет постоянную фотосъемку с заданным интервалом – этот режим позволит наблюдать длящиеся природные процессы. В таком режиме интервал между снимками устанавливается от 1 с до 60 мин. Чувствительность датчика (дальность срабатывания) устанавливается в пределах до 25 метров.

Новая модель Spec Ops Elite HP4 отличается улучшенным процессором с меньшей задержкой срабатывания камеры: от 0.1 до 0.7 с (настраивается в меню камеры). Новая матрица 22 Мп. обеспечивает снимки с высокой детализацией. Камера может сделать один снимок или целую серию – до 8 кадров. Срабатывание ловушки также может запускать запись видео в разрешении Full HD (1920х1080, 30 или 60 кадров/с), длительность эпизода настраивается в пределах от 5 с. до 2 мин.

Для работы ночью камера оснащена инфракрасной вспышкой с эффективным диапазоном 30 метров. Мощность вспышки автоматически регулируется камерой. Поскольку вспышка происходит в инфракрасном диапазоне, она не ослепляет и не спугивает животных. Камера автоматически переходит в ночной режим с заходом солнца благодаря датчику освещенности.

К изображению добавляется информация: дата, время, температура воздуха, фаза луны, атмосферное давление, ID номер камеры.

Запись ведется на карты памяти формата SD емкостью до 512 Гб. Возможен режим циклической записи, в котором свежие файлы записываются поверх старых, если свободное место закончилось. Под крышкой располагается цветной ЖК дисплей с диагональю 5 см (2"), что позволяет сразу проверить отснятый материал.

Питание: камера может работать от 8 элементов типоразмера АА (щелочные. литиевые, никель-металлгидридные), также есть вход для внешнего источника постоянного тока 12 В.

Общий размер ловушки довольно небольшой: 12.7 х 8.9 х 5 см: она не привлекает большого внимания и может быть дополнительно замаскирована. Кейс полностью защищен от погодных осадков. Камера обладает встроенным зубчатым креплением для установки на дереве (трос в комплект не входит, для защиты от краж мы рекомендуем использовать стальной трос с замком).