Компактный традиционный фотоальбом с плотными черными листами, скрепленными спиралью. Фотографии крепятся на клейкие уголки, которые идут в комплекте. Также в комплекте с альбомом идет шариковая ручка с белыми чернилами, позволяющая делать подписи и рисунки на черных страницах. Черный цвет хорошо подходит для ярких фотографий – на его фоне они выглядят еще контрастнее. Обложка выполнена из плотного матового картона. Дизайн альбома «Love» хорошо подходит для снимков романтической тематики.

Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете дополнять фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять журнальные вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома занимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.

Альбом поставляется в картонной подарочной коробке.