Мультирамка Fotografia на 6 фото 10х15 см (FFC-2028) цвет дуба
Код товара : УТ-00023974
Артикул : FFC - 2028
1 890 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
6 фото
Описание
Рамка-коллаж на 6 фотографий 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло минеральное, толщиной 1.5 мм. Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.
Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.