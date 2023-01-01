Мультирамка Fotografia на 4 фото 10х15см (FFC-2003) цвет дуба
Код товара : УТ-00021970
Артикул : FFC - 2003
31%
1 280 ₽
890 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Деревянный коллаж на 4 фотографии 10 х 15 см, на обратной стороне предусмотрено крепление для настенного крепежа, для размещения рамки на вертикальной поверхности.