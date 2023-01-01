Мультирамка Fotografia на 3 фото 10х15 см, МДФ (FFC - 2061)
Код товара : УТ-00053663
Артикул : FFC - 2061
1 500 ₽
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Характеристики
Описание
Мультирамка Fotografia для 3 фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита. Цвет багета: белый + светлое дерево. Стекло минеральное. Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.
Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.