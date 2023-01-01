Фоторамка Fotografia 1 фото 10х15 см, цвет дуба
Код товара : УТ-00021978
Артикул : FFC - 2008
360 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка Fotografia для 1 фотографии 10 х 15 см. Фотография крепится на натянутую внутри веревку с помощью прищепки, которая идет в комплекте. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита; стекло у этой модели отсутствует. Цвет багета: светлое дерево (дуб). Универсальный дизайн, хорошо подходит для семейных снимков.
Данная рамка предназначена для настенного размещения, для этого с тыльной стороны у нее имеются крепления под гвоздь или крючок. Все фоторамки надежно упаковываются нашими специалистами, чтобы вы получили их в самом лучшем виде.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.