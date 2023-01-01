Мультирамка Fotografia на 4 фото с подсветкой (FFC-2044), кремовая
Код товара : УТ-00031094
Артикул : FFC - 2044
1 080 ₽
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Характеристики
Размер
Встроенная подсветка
С подсветкой
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х10 см
Размер фотографии
10х15 см
Размер фотографии
9х18 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 4 фотографии: две формата 10х10 см, одну 10х15 см и еще одну 9х18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Цвет багета кремовый, имеется декоративная светодиодная подсветка, работающая от 2 батареек ААА.
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено крепление под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.