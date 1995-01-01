Мультирамка Fotografia на 8 фото (6х 10х15 см + 13х13 + 13х18 см)
Код товара : УТ-00028136
Артикул : FFC - 1041
1 990 ₽
Гарантия 2 недели
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Характеристики
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 8 фотографий: шесть формата 10х15 см и по одной 13х13 и 13х18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены два крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.