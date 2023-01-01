Описание

Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 2 фото 10х10см, 2 фото 10х15см, 4 фото 13х18см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Упакована в картонную коробку для удобства транспортировки..