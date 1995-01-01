Мультирамка Fotografia 8 фото (8 / 10х15 см) FFC-2057 цветная
Код товара : УТ-00041094
Артикул : FFC - 2057
1 790 ₽
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Характеристики
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 8 фотографий 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.