Мультирамка Fotografia 8 фото (8 / 10х15 см) FFC-2057 цветная

0 0 отзывов Код товара : УТ-00041094 Артикул : FFC - 2057

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Все характеристики Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 8 фотографий 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Задать вопрос 30% 1 790 ₽ 1 260 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики

Описание Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 8 фотографий 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.

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