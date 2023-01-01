Описание

Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 7 фотографий с зеркалом в форме сердца в центре : 6 фотографий 10х15 см, 1 фотография 9 х 9 см, зеркало может быть заменено на восьмую фотографию размером 20х20см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.