Мультирамка Fotografia на 7 фото (4х 10х15 + 3х 8х8 см) белая
Код товара : УТ-00023982
Артикул : FFC - 2036
1 590 ₽
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Гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
8х8 см
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
7 фото
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 7 фотографий: четыре формата 10х15 см и еще три 8х8 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены два крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.