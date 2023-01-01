Описание

Мультирамка Fotografia позволяет разместить 6 фотографий формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).

Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.