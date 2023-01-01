Мультирамка Fotografia на 6 фото 10х15см (FFC-1011) белый
Код товара : УТ-00021565
Артикул : FFC - 1011
1 275 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
6 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий 10 х 15 см. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - надежное стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.
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