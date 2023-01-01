Мультирамка Fotografia на 4 фото (FFC-1042) серая
Код товара : УТ-00028137
Артикул : FFC - 1042
690 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
9х9 см
Размер фотографии
9х13 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Коллаж на 4 фотографии: 2 фото 9х9 см, 2 фото 9х13 см. Цвет серый. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивают легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Упакована в картонную коробку-блистер.