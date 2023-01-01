Описание

Мультирамка Fotografia для 4 фотографий формата 10х15 см. Багет из пластика (PVC) – ПВХ пластик обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.

Данная рамка предназначена для установки на столе или полке, для этого у нее имеется широкая ножка.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.