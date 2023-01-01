Мультирамка Fotografia на 4 фото 10х15 см, черная (FFC-2052)
Код товара : УТ-00035421
Артикул : FFC - 2052
480 ₽
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Характеристики
Описание
Мультирамка Fotografia для 4 фотографий формата 10х15 см. Багет из пластика (PVC) – ПВХ пластик обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.
Данная рамка предназначена для установки на столе или полке, для этого у нее имеется широкая ножка.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.