Фоторамка Fotografia мультирамка 4 фото (4/10х15) FFC - 1050 золотая
Код товара : УТ-00043522
Артикул : FFC - 1050
600 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Разноцветная мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 4 фотографий: 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист пластика. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.