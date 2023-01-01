Мультирамка Fotografia Love на 3 фото 10х15 см, белая (FFC-1039)
Код товара : УТ-00028134
Артикул : FFC - 1039
500 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
3 фото
Описание
Мультирамка Fotografia Love позволяет разместить 3 фотографии формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Романтический дизайн, рамка хорошо подходит для свадебных фотографий, а также в качестве подарка всем, кого вы любите.
Данная рамка предназначена для настенного размещения, для этого с тыльной стороны у нее имеется металлическая скоба под крючок или гвоздик.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.