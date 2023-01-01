Мультирамка на 21 фотографию формата 10х15 см. Золотистый фигурный багет из пластика. Подложка из плотного листа оргалита фиксируется с помощью поворотных держателей типа «флажок», что обеспечивает постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, легкость доступа и удобство эксплуатации. Материал вставки – прозрачный лист ПВХ: не бьется, безопасен в случае падения рамки. Подвешивается на стену как вертикально, так и горизонтально. Общие размеры: 112 х 50 см, глубина 3 см.