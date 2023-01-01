Описание

Мультирамка “Fotografia”. Пластиковый коллаж белого цвета на 18 фотографий формата 10 х 15 см, 9 горизонтальных, 9 вертикальных фоторамок. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - надежное стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии, к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.