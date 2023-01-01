Мультирамка Fotografia на 13 фото (FFC-2039) белая, детская
Код товара : УТ-00031092
Артикул : FFC - 2039
700 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
5х5 см
Размер фотографии
9х9 см
Мультирама
Количество фотографий
13 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Коллаж на 13 фотографий: 12 фото 5х5см, 1 фото 9х9см. Рама изготовлена из пластика ПВХ, сами фотографии крепятся внутри рамы в паспарту. Сзади имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Упакована в картонную коробку для удобства транспортировки.