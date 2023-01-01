Описание

Мультирамка "Fotografia". Коллаж на 13 фотографий: 12 фото 5х5см, 1 фото 9х9см. Рама изготовлена из пластика ПВХ, сами фотографии крепятся внутри рамы в паспарту. Сзади имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Упакована в картонную коробку для удобства транспортировки.