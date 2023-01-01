Фотоальбом Fotografia магнитный 23х28 см, 20 листов, свадебный, FA-SA20-332
Код товара : УТ-00021710
Артикул : FA-SA20 - 332
980 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Магнитные листы
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Магнитный
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Альбом с 20 «магнитными» листами размера 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Дизайн в романтическом стиле подходит для истории вашего знакомства, свадебных фото, снимков из медового месяца и так далее. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, а также менять их расположение при необходимости. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, страницы закреплены с помощью спирали.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.