Описание

Фоторамка серого цвета с защитным стеклом и орнаментом из цветов, предназначенная для фото 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность. Материал - МДФ.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай.