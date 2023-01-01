Фоторамка Fotografia FFL-827, 10x15 см., сердца, серая
Код товара : УТ-00034661
Артикул : FFL - 827
31%
560 ₽
390 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка серого цвета с защитным стеклом и орнаментом из цветов, предназначенная для фото 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность. Материал - МДФ.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай.