Описание

Деревянная фоторамка в широком багете темно-орехового цвета размером 20х30 см. Паспарту позволяет разместить две фотографии формата 10х15. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.

Страна-производитель: Китай