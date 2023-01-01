Описание

Металлическая мультирамка золотистого цвета на две фотографии размером 10х15 см. Фоторамка раскладывается на две половинки, как книга, и предназначена для установки на горизонтальную поверхность. Внутренние вставки позволяют использовать их в качестве паспарту для двух фотографий размера 9х13 см.

Страна - производитель: Китай.