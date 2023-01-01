Фоторамка Fotografia 30х40 см, ясень FFW-4028
Код товара : УТ-00032694
Артикул : FFW - 4028
30%
540 ₽
380 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Деревянная фоторамка бежевого цвета для фотографий формата 30х40 см. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует.
Страна-производитель: Китай