Фоторамка Fotografia 20х30 см, серый FFW-4806

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Код товара: УТ-00032681 Артикул: FFW - 4806 Код товара: УТ-00032681 Артикул: FFW - 4806 Размер фотографии 20х30 см Материал багета Дерево Цвет багета Серый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х30 см Материал багета Дерево Цвет багета Серый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Деревянная фоторамка серого цвета для фотографий формата 20х30 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий форматом 15х20 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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