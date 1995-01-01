Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Fotografia 20х30 см, кедр FFW-4086

  • 20х30 см, кедр FFW-4086
  • 20х30 см, кедр FFW-4086
  • 20х30 см, кедр FFW-4086
Код товара:УТ-00032717
Артикул:FFW - 4086

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Деревянная фоторамка коричневого цвета в элегантном багете для фотографий формата 20х30 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.

Страна-производитель: Китай