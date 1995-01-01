Деревянная фоторамка белого цвета для фотографий формата 20х30 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.
Страна-производитель: Китай
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