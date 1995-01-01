Фоторамка Fotografia 20х30 см, белый FFW-4056

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Код товара: УТ-00032705 Артикул: FFW - 4056 Код товара: УТ-00032705 Артикул: FFW - 4056 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Дерево Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Дерево Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Деревянная фоторамка белого цвета для фотографий формата 20х30 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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