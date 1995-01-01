Фотоальбом Fotografia 15x23 см 100 фото, «Классика», синий, FA-VPP100/1523 - 504
Код товара:УТ-00068489
Артикул:FA-VPP100/1523 - 504
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницПластик
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 15х23 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка обтянута искусственной кожей (на основе винила), белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.