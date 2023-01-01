Фотоальбом Fotografia 15x23 см 100 фото, «Классика», синий, FA-VPP100/1523 - 504
Код товара : УТ-00068489
Артикул : FA-VPP100/1523 - 504
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Описание
Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 15х23 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка обтянута искусственной кожей (на основе винила), белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.