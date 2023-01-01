Фоторамка Fotografia 15х20 см, светло-голубой FFW-4603
Код товара : УТ-00032672
Артикул : FFW - 4603
31%
260 ₽
180 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Синий/голубой
Размер фотографии
15х20 см
Описание
Деревянная фоторамка светло-голубого цвета для фотографий формата 15х20 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.
Страна-производитель: Китай