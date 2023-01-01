Описание

Деревянная фоторамка светло-голубого цвета для фотографий формата 15х20 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.

Страна-производитель: Китай