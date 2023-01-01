Фоторамка Fotografia 15x20 см с паспарту 10x15 см, FFM-5271
Код товара : УТ-00032611
Артикул : FFM - 5271
30%
1 250 ₽
880 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
15х20 см
Описание
Металлическая фоторамка серебряного цвета с паспарту для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность.
Страна-производитель: Китай.