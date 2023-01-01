Фоторамка Fotografia 10х15 см, серый FFW-4161
Код товара : УТ-00032743
Артикул : FFW - 4161
31%
230 ₽
160 ₽
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2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Деревянная фоторамка серого цвета с фактурой грубо обработанного дерева предназначена для фотографий формата 10х15 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий форматом 9х13 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.
Страна-производитель: Китай.