Фоторамка Fotografia 10X15 см, красная FFW-4101
Код товара : УТ-00032650
Артикул : FFW - 4101
34%
150 ₽
100 ₽
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2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Красный
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Деревянная фоторамка красного цвета предназначена для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.
Страна-производитель: Китай