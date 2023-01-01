Фоторамка Fotografia 10x15 см, белая (FFM-5391)
Код товара : УТ-00032633
Артикул : FFM - 5391
830 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий белый багет охватывает стекло сверху и снизу. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.
Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит только для горизонтального размещения, подвесного крепления у нее нет.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.