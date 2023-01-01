Фоторамка Fotografia 10x15 см, серебристая (FFM-5351)
Код товара : УТ-00032625
Артикул : FFM - 5351
750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Металлическая фоторамка в широком рельефном багете c глянцевой серебристой поверхностью. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.
Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.