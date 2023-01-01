Фоторамка Fotografia 10x15 см, белая (FFM-5241)
Код товара : УТ-00032613
Артикул : FFM - 5241
1 080 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Премиальная металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник из плотного листа оргалита с бархатистым покрытием, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально. Рамку также можно подвесить на крючок, гвоздь или леску.
Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.
Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.