Описание

Металлическая фоторамка в тонком багете c глянцевой серебристой поверхностью и вставкой из кожи. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Также имеется крепление для подвеса на стену. Интересный д изайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Фотографии устанавливаются очень просто, на 4 поворотных зажимах, которые плотно прижимают фото к поверхности стекла. На столе возможно и горизонтальное, и вертикальное размещение, а вот подвешивается рамка только вертикально.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.