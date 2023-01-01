Фоторамка Fotografia 10x15 см, металл и кожа (FFM-5131)
Код товара : УТ-00032617
Артикул : FFM - 5131
1 250 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Материал багета
Кожа
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Металлическая фоторамка в тонком багете c глянцевой серебристой поверхностью и вставкой из кожи. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Также имеется крепление для подвеса на стену. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.
Фотографии устанавливаются очень просто, на 4 поворотных зажимах, которые плотно прижимают фото к поверхности стекла. На столе возможно и горизонтальное, и вертикальное размещение, а вот подвешивается рамка только вертикально.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.