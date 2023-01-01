Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5101
Код товара : УТ-00032615
Артикул : FFM - 5101
29%
490 ₽
350 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Металлическая фоторамка в широком гладком багете серо-коричневого цвета с полосками для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность.
Страна-производитель: Китай