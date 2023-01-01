Описание

Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 400 фотографий 10х15 см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. На обложке находится отделение для фотографии форматом 10.5х10.5 см. Внутри альбома фотографии размещены по пять на странице (3 - горизонтально, 2 - вертикально). Книжный переплет, тканевая обложка. Цвет альбома - темно-синий.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.

Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.

Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.