Фотоальбом Fotografia 10x15 см 400 фото, «Классика», зеленый
Код товара : УТ-00033293
Артикул : FA-EBBM400 - 844
2 990 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
400 фото
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 400 фотографий 10х15 см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. Внутри альбома фотографии размещены по пять на странице (3 - горизонтально, 2 - вертикально). Книжный переплет, обложка из искусственной кожи. Цвет альбома - зеленый.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.