Переходное кольцо FOTGA M42 - NEX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075115
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-19
Причина уценки:
Состояние нового.
1 200 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140115
Адаптер используется для крепления объективов с резьбой M42 на цифровые камеры Sony Nex (серия Alpha NEX) с байонетом Sony E. Материал - металл.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5;
Комплектация: коробка.
Гарантия 14 дней.
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