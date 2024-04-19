Переходное кольцо FOTGA M42 - NEX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075115 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-19

<





>

Задать вопрос Причина уценки: Состояние нового. 1 200 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140115 Адаптер используется для крепления объективов с резьбой M42 на цифровые камеры Sony Nex (серия Alpha NEX) с байонетом Sony E. Материал - металл. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;

Комплектация: коробка.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.