Фотобарабан Brother DR-3000 (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057945
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
600 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122945
Цвет
черный
Ресурс
20000 стр.
Совместимые устройства
DCP-8040, HL-5130, HL-5140, HL-5150D HL-5150, HL-5170DN HL-5170, MFC-8440, MFC-8840D MFC-8840, MFC-8840DN
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новый
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.