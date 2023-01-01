Фотоаппарат детский Fotografia "Зайчик", белый, со встроенной памятью и играми
Код товара : УТ-00049201
Артикул : Rabbit White
990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
При нажатии на кнопки устройство издает характерный звук, он свидетельствует о правильности действий. Причем в устройстве есть таймер, значит, фотограф не будет отсутствовать на снимке: он настроит композицию, выставит таймер и вернется в кадр. Впоследствии фотографии можно перенести в память компьютера или на другой носитель, и они навсегда останутся в семейном архиве. Для расширения памяти, имеется слот для установки Micro-SD карты. Из игр представлены классические «Змейка», «Тетрис» и «Сокобан» (в России известна как «Мудрый крот» или «Кладовщик»), головоломка с перетаскиванием ящиков.
Тип элемента питания - встроенный аккумулятор
Возрастные ограничения - для детей
Вес товара с упаковкой - 200 г
Материал игрушки - abs-пластик
Комплектация - фотоаппарат, USB кабель, шнурок, инструкция